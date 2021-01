Reh gerissen: Erstmals Luchs in Tirol genetisch nachgewiesen

Innsbruck – Seit 2016 werden in Tirol immer wieder Luchse gesichtet. Nun konnte erstmals eine Raubkatze genetisch nachgewiesen. Die Probe stammte von einem gerissenen Reh in Weißenbach. Nutztierrisse durch Luchse sind in Tirol bislang keine bekannt.

Zum ersten Mal tauchte ein Luchs 2016 in Fließ auf. 2019 wurde dann insgesamt vier Mal – drei Mal in Kappl und einmal in Fiss – ein Tier fotografiert. Im vergangenen Jahr entstanden Aufnahmen in Grins und in Vorderhornbach. Luchse können anhand ihrer Fellzeichnung voneinander unterschieden werden. Laut Aussendung des Landes sind mindestens vier verschiedene Tiere in Tirol gewesen. Bei dem jetzt in Weißenbach nachgewiesenen Luchs dürfte es sich wohl um den aus Vorderhornbach handeln, vermuten die Experten. Ein Abgleich ist aber nicht möglich, da es kein Foto aus Weißenbach gibt.