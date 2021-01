Gut zu wissen: Wie die Onlineregistrierung vor Österreich-Einreise funktioniert

Innsbruck – Ab dem heutigen Freitag muss sich grundsätzlich jeder, der nach Österreich einreisen will – österreichische Staatsbürger ebenso wie ausländische – im Voraus registrieren. Wie das funktioniert, welche Ausnahmen auch bei der Quarantäne gelten, lesen sie hier.

Die Daten der Onlineregistrierung werden automatisch an die für den Aufenthaltsort in Österreich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde weitergeleitet. Dadurch sollen die Kontrolle der Quarantäne sowie das Contact Tracing erleichtert werden.

Ja, auch Minderjährige müssen per Online-Formular vor der Einreise registriert werden.

▶️ Für die Einreise in die Gemeinden Vomp-Hinterriss, Mittelberg und Jungholz gilt ebenfalls eine Ausnahme.

Anhand der eingegebenen Daten informiert das System, welche Konsequenzen an die Einreise geknüpft sind – also ob sich die Person in Quarantäne begeben muss oder ungehindert einreisen darf.