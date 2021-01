Flock fuhr in St. Moritz knapp an ihrem zehnten Weltcupsieg vorbei

St. Moritz – Janine Flock verpasste ihren zehnten Sieg im Skeleton-Weltcup nur knapp. Auf der Naturbahn in St. Moritz musste sich die Tirolerin am Freitag der Deutschen Tina Hermann geschlagen geben. Hermann fing die nach dem ersten Lauf voran liegende Flock bei starkem Schneefall dank eines starken zweiten Durchgangs mit Bahnrekord noch ab. 0,32 Sekunden fehlten der EM-Dritten Flock am Ende auf die Vize-Europameisterin und Weltmeisterin.