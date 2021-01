Brandneuer Joker ersetzt in der "Millionenshow" den Publikumsjoker

Wien – Weil die ORF-"Millionenshow" derzeit coronabedingt ohne Publikum aufgezeichnet wird, kommt ab der nächsten Ausgabe am Montag ein neuer Joker zum Einsatz: Statt für den "Publikumsjoker" können sich die Spieler für den "Kandidatenjoker" entscheiden, teilte der ORF am Freitag in einer Aussendung mit.