Das Rote Kreuz ist immer da, wo Hilfe gebraucht wird

Das Rote Kreuz Innsbruck (RKI) ist immer zur Stelle, wenn dringend Hilfe gebraucht wird. Doch welche Aufgaben erfüllen die Sanitätäterinnen und Sanitäter Tag für Tag neben dem bekannten Rettungsdienst? Welche Gegenstände benötigen die Frauen und Männer in Rot-Weiß dafür? Ihr erfährt, wie die Erste Hilfe bei einem Unfall aussieht oder wie der Puls gemessen wird.

Das könnt ihr alles im tollen „Wimmelbuch – Rotes Kreuz Innsbruck“ von Künstlerin Bettina Egger (erhältlich in der Wagner‘schen Buchhandlung und beim Roten Kreuz Innsbruck, 19,95 Euro, zwei Euro gehen pro Buch an das Rote Kreuz) entdecken. Wir haben für euch zum Reinschnuppern die Doppelseite „Skispringen am Bergisel“ ausgesucht. Wenn ihr genau schaut, entdeckt ihr übrigens einen kleinen Rettungshund, der sich auf allen Seiten wiederfindet.