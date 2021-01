Matt zählt neben Schwarz und Feller zu den Sieganwärtern in Flachau

Diesbezüglich wird der Fieberbrunner widerspruchslos bleiben. „Ich glaube, dass Flachau ein lässiger Hang ist, und vor allem mit der Kurssetzung kann man ja viel machen“, sagte Michael Matt, der nach missglücktem Auftakt zuletzt zweimal als Vierter knapp am Podest vorbeigecarvt war. Zweimal nach einer bemerkenswerten Aufholjagd im Entscheidungsdurchgang. Nicht allein für ÖSV-Technik-Coach Marko Pfeifer ist der Arlberger beim bevorstehenden Slalom-Doppel am Samstag (9.30/12.30 Uhr) und Sonntag (10.30/13.45/jeweils live TT.com-Ticker) ein absoluter Siegeskandidat. Nachsatz: „Wenn er zwei starke Läufe runterbringt.“

Matt, keiner der zwingend große Töne spuckt, ortete zuletzt in Zagreb einige „geile Schwünge“. Und auch die Buchmacher von tipp3 zählen den Flirscher beim anstehenden Technikdoppel mit einer Siegesquote von 10,0 zum engeren Favoritenkreis. Hinter Marco Schwarz (4,5), Manuel Feller, Linus Strasser (je 6,0), Clement Noel (7,0), Henrik Kristoffersen (9,0), aber noch vor Saisonauftaktsieger Ramon Zenhäusern (13,0). Wie überhaupt sich dies Slalomweltspitze eng wie lange nicht zusammengeschoben hat. Jeder aus den Top 30 hat das Rüstzeug für die Top-5-Platzierungen. Und dass es mit Zenhäusern (SUI/Alta Badia), Henrik Kristoffersen (NOR/ Madonna di Campiglio), Linus Straßer (GER/Zagreb) und zuletzt Schwarz (Adelboden) vier unterschiedliche Saisonsieger gegeben hat, passt ins Bild.

Für den Mann in Rot scheint Flachau wie maßgeschneidert zu sein, zumal Schwarz in flachen Abschnitten den vielleicht größten Grundspeed hat. Und weil er auch ein Meister der Übergänge ist und wie kein anderer die finalen Tore fährt, sollte der Weg zum Sieg nur über ihn führen. Seinen Torlauf-Premierenerfolg im Berner Oberland nahm Schwarz beinahe pragmatisch zur Kenntnis: „Es heißt fleißig weiterzuarbeiten. Im Prinzip fängt es beim nächsten Rennen wieder von null an.“

Erinnerungen an Flachau hat der Kärntner so wie viele seiner Kollegen keine, schließlich ist der letzte Herren-Event bereits neun Jahre her. Die bisherigen Sieger hießen Alberto Tomba (ITA/1996), Kostelic (CRO/2002 und 2011), Kalle Palander (FIN/Jänner 2004) und Giorgio Rocca (ITA/Dezember 2004). Für die drei zweiten Plätze des ÖSV sorgten Mario Reiter (1996), Manfred Pranger (2004) und Rainer Schönfelder (2004).