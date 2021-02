Frühlingshafte Traumtage: So schön ist der Spätwinter in Tirol

Innsbruck – Hoch „Ilonka” sorgt derzeit für Traumwetter und strahlenden Sonnenschein in Tirol. Und so wird uns bereits Ende Februar eine richtige Frühlingswoche beschert. Die Temperaturen kratzen die nächste Tage sogar an der 20-Grad-Marke. Erst am Freitag schwächt sich der Hochdruckeinfluss etwas ab.