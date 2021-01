Entscheidung über Hahnenkammrennen fällt am Sonntagnachmittag

Flachau – Die Entscheidung über eine Durchführung der Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in der kommenden Woche in Kitzbühel wird am Sonntag nach dem Herren-Slalom in Flachau fallen. Dies sagte FIS-Herren-Chefrenndirekor Markus Waldner am Samstag im ORF. Die Tendenz geht in Richtung Abhaltung der Rennen.