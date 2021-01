Generalprobe geglückt: WSG Tirol besiegte Meister Salzburg 3:1

Die WSG Tirol tankte am Samstag mit einem 3:1-Erfolg im Testspiel gegen Meister Red Bull Salzburg Selbstvertrauen für den Auftakt der Frühjahrssaison kommende Woche. Die Silberberger-Elf gewann durch Tore von Rogelj (24.) und Frederiksen (55., 86.) mit 3:1. Adeyemi traf für die Gastgeber, die in einem weiteren Testspiel am Samstagvormittag noch Zweitligist Vorwärts Steyr mit 6:0 vom Platz gefegt hatten.