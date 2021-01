Betrunkener ging bei Fahrzeugkontrolle in Ebbs auf Polizisten los

Ebbs – Eine Fahrzeugkontrolle lief in der Nacht auf Samstag in Ebbs völlig aus dem Ruder: Weil ein 44-jähriger Mann nicht einsehen wollte, dass die Polizei seine Freundin kontrollierte, verlor er die Beherrschung: Der stark betrunkene Mann verhielt sich aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten und beschimpfte sie. Zudem stieß er die Beamten immer wieder auf die Seite und schrie sie an.