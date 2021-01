Transit: Platter reagiert ablehnend auf Protestschreiben

Innsbruck/Rom/Berlin – Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) reagiert ablehnend auf den Protest Italiens und Deutschlands bei der EU-Kommission gegen die Tiroler Transit-Maßnahmen. Die Verschärfung des Nachtfahrverbots mit 1. Jänner sei "keineswegs überfallsartig erfolgt", sondern bereits lange zuvor bekannt gewesen, so Platter am Samstagabend in einer Aussendung. "Ein Aufweichen der Tiroler Anti-Transitpolitik" komme für ihn nicht infrage.