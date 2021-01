Elfjähriger bei Kollision auf Piste in Hochoetz im Gesicht verletzt

Oetz – Ein folgenschwerer Zusammenstoß ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Skipiste in Hochoetz. Dort war gegen 14.45 ein elfjähriger Schüler talwärts unterwegs und sprang über einen Absatz. Das Kind landete danach direkt vor einem ebenfalls talwärts fahrenden 51-jährigen Skifahrer aus dem Bezirk Imst. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und so kam es zu einem Zusammenstoß.