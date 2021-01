Covid-Impfung in Tirol: „Jeder Geimpfte ein Gewinn“

See, Innsbruck – Mit der Impfpolitik steht er auf Kriegsfuß: Artur Prem, praktischer Arzt in See im Paznaun, setzt alle Hebel in Bewegung, um eine Impfung zu bekommen. „Ich möchte den Impfstoff auf offiziellem Weg haben. Nicht unter der Hand über irgendwelche Hintertüren.“ Sein Risiko, mit dem Virus angesteckt zu werden, sei hoch, zeigt er auf. „Zu mir kommen infizierte Patienten in die Ordination. Bei Hausbesuchen stelle ich fest, dass die Wohnräume oft nicht durchgelüftet werden.“ Auch weil er sich in fortgeschrittenem Alter befinde, habe er größtes Interesse „an einer Dosis in eigener Sache“.