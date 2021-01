Restaurant-Personal verfolgte Einbrecher in Wörgl, nach Fahndung geschnappt

Wörgl – Ein Einbruch in ein Restaurant zog am Samstag in Wörgl eine wilde Verfolgungsjagd nach sich. Gegen 13.40 Uhr – während des laufenden Abholbetriebs – wurde ein Mann dabei erwischt, wie er die verschlossene Kassenschublade des Restaurants aufbrach. Als er die Restaurant-Mitarbeiterin bemerkte, flüchtete der Täter mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.