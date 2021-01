US-Star Shiffrin führt beim RTL in Kranjska Gora, ÖSV-Damen abgeschlagen

Kranjska Gora - Der zweite Riesentorlauf in Kranjska Gora in diesem Weltcup-Winter stellt die alpinen Ski-Damen erneut auf eine harte Probe. Einen Tag nach dem Sieg von Marta Bassino auf einer extrem eisigen Piste liegt die Italienerin nach dem ersten Lauf am Sonntag 0,3 Sekunden hinter US-Star Mikaela Shiffrin auf Platz zwei. Die Bedingungen sind mindestens ebenso schwierig. Die besten Österreicherinnen, Ramona Siebenhofer, Julia Scheib und Katharina Liensberger, verfehlten die Top Ten.