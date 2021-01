Norweger Foss-Solevaag triumphiert im Slalom von Flachau vor Schwarz

Flachau - Der Norweger Sebastian Foss-Solevaag hat am Sonntag mit zweimal Laufbestzeit den zweiten Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren in Flachau gewonnen. Bei seinem Premierenerfolg setzte sich der 29-Jährige mit 0,76 Sekunden Vorsprung auf den Kärntner Marco Schwarz durch, der damit das Rote Trikot des Disziplinführenden zurückeroberte. Dritter wurde der im Gesamtweltcup führende Franzose Alexis Pinturault (+0,95).

Der Halbzeitzweite Fabio Gstrein landete in dem Kitzbühel-Ersatzrennen auf dem fünften Platz (+1,15) und erreichte damit sein bestes Weltcupergebnis (bisher 7. in Adelboden 2020). "Die Platzierung ist echt gut! Über die letzten Wellen habe ich nicht mehr die letzte Konsequenz gehabt", erklärte Gstrein.

Der Halbzeitdritte Feller fiel nach einem Fehler bei einer Welle auf Platz 17 zurück. Er darf sich aber mit dem Sieg im Vortages-Rennen trösten, der sein erster im Weltcup überhaupt war. "Bei dieser Passage bin ich ein bischen zu wenig mit den Kopf gefahren", sagte der Tiroler. "Gratulation an Blacky, er ist die Konstanz in Person." Michael Matt landete auf Platz zehn und erklärte, dass er noch nicht den Schwung so fahren könne, wie er wolle. "Ich bin viermal runtergefahren und nirgendwo. Ich werde jetzt im Hinblick auf Schladming auf ähnlichen Verhältnissen trainieren."