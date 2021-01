Gut zu wissen: Die neuen Corona-Maßnahmen im Überblick

FFP2-Masken werden im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht.

Wien – Weiterhin hohe Infektionszahlen und Verbreitung einer ansteckenderen Virus-Mutation: Die Corona-Situation in Österreich ist nach wie vor angespannt. Um ein neuerliches Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern, bevor die Impfung in der Bevölkerung greift, hat die Bundesregierung mit Ländern, Experten und Sozialpartnern über das weitere Vorgehen beraten. Am Sonntag wurden schließlich weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bekanntgegeben.