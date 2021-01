Kultur-Lockdown in Österreich: „Noch kein Datum für den Neustart"

Wien – „Einen weiteren Rückschlag" sieht Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in der heute präsentierten Verlängerung des Lockdowns für den Kulturbetrieb. „Es gibt nichts zu beschönigen: Für die Kunst- und Kulturszene werden die nächsten Wochen hart werden", sagte sie bei einer Pressekonferenz von Regierungsmitgliedern am Sonntagmittag.

„Die Verlängerung des Lockdowns bedeutet für den Veranstaltungsbereich, dass wir noch längere Zeit auf Oper, auf Theater, auf Konzerte und viele andere kulturelle Veranstaltungen verzichten werden müssen. Ich kann Ihnen heute leider noch kein Datum für den Neustart dieser Bereiche nennen", sagte Mayer. „Es wird noch einige Zeit dauern." Es werde jedenfalls aber „ein langsames, behutsames Öffnen mit Einschränkungen sein". Am Vormittag hatte es geheißen, Veranstaltungen seien bis Ende Februar untersagt, spätestens Mitte Februar fände dazu eine Evaluierung statt. Der „Tag X" der Wiederöffnung werde jedenfalls von Tests begleitet werden. „Sie sind eine Chance und keine Hürde. Die Tests machen Veranstaltungen und vieles andere möglich", betonte sie. „Ich glaube, dass es unkompliziert und niederschwellig sein wird, mit einem Test in eine kulturelle Veranstaltung zu gehen." Das Testen werde sicher „noch viel stärker in unseren Alltag integriert" werden.

Anders sehe es in jenen Kulturbereichen aus, in denen „keine größeren Menschenmengen zwingend zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenkommen". Deswegen können Museen, Ausstellungshäuser, Bibliotheken und Archive hoffnungsvoller in die Zukunft blicken: Sie dürfen wie der Einzelhandel am 8. Februar wieder aufsperren. Für ihren Besuch werden FFP2-Masken erforderlich sein.