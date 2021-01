Spitzenspiel zwischen Liverpool und ManUnited nur 0:0

Sheffield – Der englische Fußballmeister Liverpool hat es nicht geschafft, im Premier-League-Topspiel gegen Rekordmeister Manchester United die Tabellenführung zurückzuerobern. Die beiden Erzrivalen trennten sich am Sonntag in Anfield 0:0. United ist damit weiter Spitzenreiter, Liverpool belegt Tabellenplatz drei hinter Leicester City, das am Samstag Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl besiegt hatte.