Großeinsatz: Motorradmuseum in Hochgurgl in Vollbrand

Hochgurgl – Im Bereich des "Motorcycle" Museums am Timmelsjoch ist in den frühen Morgenstunden ein Großbrand ausgebrochen. Laut Polizei Sölden stehen die Feuerwehren des Hinteren Ötztals im Großeinsatz. Derzeit ist unklar, wie es zu dem Brand in dem Gebäude kommen konnte, Brandermittler werden die Ermittlungen aufnehmen, sobald es möglich ist. Derzeit dauert der Löscheinsatz aber noch an. Verletzt wurde zum Glück niemand.