Nach schneereicher Nacht folgt heute ein Großkampftag auf der Streif

Kitzbühel - Auf der Kitzbüheler Streif ist vor den Hahnenkammrennen in dieser Woche am (heutigen) Montag Großkampftag. Sobald die Schneefälle nachlassen, rücken die verschiedenen Räumkommandos und Arbeitstrupps der Reihe nach aus. Pistenchef Herbert Hauser sah in den Tagen der Ungewissheit "keine hängenden Köpfe", sondern spürte durchwegs "den guten Spirit". Man habe immer damit gerechnet, dass die Rennen bestätigt werden.