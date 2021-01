Gut zu wissen: Was bei FFP2-Masken beachtet werden muss

Innsbruck – Kommende Woche werden die bunten, selbstgenähten Alltagsmasken wohl nach und nach weniger werden: Die Regierung hat am Sonntag angekündigt, dass die Verwendung so genannter FFP2-Masken im Handel und in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend werden soll. Einige Fragen sind dazu aber noch nicht im Detail geklärt. Wir haben uns angesehen, wo es die neuen Masken zu kaufen gibt, was sie kosten soll(t)en und wie man mit ihnen umgehen muss.