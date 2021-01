36-jähriger Brite tot in Vorarlberger Berghütte aufgefunden

Bregenz – Zwei Arbeiter haben am 12. Jänner in einer Berghütte in Bürs (Bez. Bludenz) eine gefrorene männliche Leiche entdeckt. Wie die Vorarlberger Polizei am Montag bekannt gab, handelt es sich bei dem Toten um einen 36-jährigen Briten, der in Brand (Bez. Bludenz) wohnte und arbeitete. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Mann nach dem 15. November in die Hütte eingedrungen sein und den Ofen eingeheizt haben. Letztlich starb der Mann an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.