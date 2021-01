Kilde verletzt, Kristoffersen im Formtief: Pinturault jetzt heißeste Kristall-Aktie

Flachau – Alexis Pinturault ist drauf und dran, sich mit einem Jahr Verspätung die große Kugel im Alpinski-Weltcup zu holen. Nach den zwei Slaloms in Flachau führt der Franzose 218 Punkte vor Titelverteidiger Aleksander Aamodt Kilde, allerdings ist der Norweger seit Samstag wegen seines Kreuzbandrisses kein Konkurrent mehr. Auch Henrik Kristoffersen schwächelt anhaltend. Pinturault ist im Kugelkampf bei Weltcup-Halbzeit also der Mann der Stunde.

Während die Slalom-Spezialisten auf das Nightrace in Schladming warten, stößt Pinturault schon am Sonntag in Kitzbühel wieder auf die Konkurrenz. Er wird beim Speed-Triple auf dem Hahnenkamm den abschließenden Super-G bestreiten. "Es ist traurig für Aleks, wir sind ja gute Freunde", bedauerte Pinturault das Saison-Aus für Kilde. "Lieber hätte ich mit ihm weiter Rennen für Rennen fair gekämpft. Aber so ist es. Verletzungen sind Teil des Skisports."