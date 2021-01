„Königin der Alpen" in Gefahr: Zirbe könnte durch Klimawandel lokal aussterben

Die Wissenschafter untersuchten, welche Genvarianten im zukünftigen, wärmeren und trockeneren Klima vorteilhaft sind und wo diese vorkommen. Demnach besitzen junge Zirben in hoch gelegenen Standorten das genetische Rüstzeug, um auch in Zukunft zu gedeihen. Ein anderes Bild zeigte sich in tiefen Lagen: „Die Nachkommen der heute lebenden Bäume werden dort an eine wärmere Zukunft weniger gut angepasst sein", sagte der WSL-Forscher und Studienleiter Felix Gugerli laut einer Mitteilung des Forschungsinstituts.