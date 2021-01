Brand im Mischfutterwerk in Lienz von Mitarbeitern gelöscht

Lienz – In Lienz brannte es am Montagnachmittag im Mischfutterwerk. Ersten Informationen zufolge brach dort um 13.10 Uhr ein Brand bei einer Filtermischanlage aus. Anwesende Mitarbeiter löschten sofort umfangreich. Der Feuerwehr blieben so nur Nachlöscharbeiten. Außerdem kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude und die Filteranlage mittels Drehleiter auch von außen.