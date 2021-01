Zidane hält sich zu Alaba bedeckt, Flick sieht Tendenz Richtung Abschied

© Frank Hoermann/ SVEN SIMON via www.imago-images.de

Was läuft da mit Alaba und Real Madrid? Die Marca berichtet, dass der Bayern-Star bei den Königlichen bereits unterschrieben hat.

Madrid – David Alaba wird laut einem Bericht der in Madrid stets gut informierten Marca ab Sommer für Real seine Fußballschuhe schnüren. Der Österreicher habe bereits seinen Medizincheck bei Spaniens Rekordmeister erfolgreich absolviert, berichtete die Sport-Tageszeitung am Dienstag. Der 28-jährige Verteidiger soll beim Team von Zinedine Zidane einen Vierjahresvertrag unterschrieben haben. Alaba wird demnach bei Real rund 11 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.

Alabas Vertrag beim FC Bayern läuft am 30. Juni aus - er kann damit ablösefrei zu den "Königlichen" wechseln. 25 Titel holte Österreichs Fußball-Star bisher mit dem deutschen Rekordtitelträger, darunter neunmal die deutsche Meisterschaft und zweimal die Champions League. Der schon als Teenager nach München gewechselte Alaba gilt als Bayern-Urgestein.

Bayern-Trainer Hansi Flick hat die Hoffnung auf den Verbleib seines Schützlings noch nicht aufgegeben. "Aber man weiß, dass es aktuell in eine gewisse Richtung geht, die für die Mannschaft eine Änderung bedeutet", sagte er bei einem Pressetermin jedoch. "Abwarten und gucken was passiert, mehr können wir nicht machen", meinte Flick. Aktuell habe er von Alaba selbst noch nichts gehört: "Die Hoffnung stirbt zuletzt."

Dessen schlussendlich gescheiterte Gespräche über einen neuen Vertrag beim regierenden Champions-League-Sieger wirbelten in den vergangenen Monaten Staub auf. Im November hatte die Chefetage der Bayern ihr Vertragsangebot an den im Vorjahr zum Abwehrchef umfunktionierten Alaba zurückgezogen, nachdem dieser und sein Berater Pini Zahavi eine vom Verein gesetzte Frist zur Zustimmung verstreichen ließen. Es scheiterte an den Gehaltsvorstellungen der beiden Seiten. Seit dem 1. Jänner durfte Alabas Management mit anderen Vereinen verhandeln. Real ließ offenbar keine Zeit ungenutzt.