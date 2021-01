WM-Hauptrunde verpasst: ÖHB-Team hofft auf Lerneffekt im President's Cup

Kairo - Die Handball-WM in Ägypten ist für Österreichs Männer nach dem 29:38 am Montagabend gegen den haushohen Favoriten Norwegen auf gewisse Art zu Ende, und geht mit dem President's Cup um die Plätze 25 bis 32 doch weiter. Auch wenn die ungeliebten Platzierungsspiele über die verpasste Hauptrunde nicht hinwegtäuschen können, so bietet sich Österreichs verjüngtem und relativ unerfahrenen Team damit doch eine weitere Möglichkeit zur Entwicklung.

Den Auftakt macht am Mittwoch (15.30 oder 18.30 Uhr/noch offen) in President's-Cup-Gruppe II die Partie gegen Marokko, danach folgen Duelle mit Chile (Freitag) und Südkorea (Sonntag) bzw. ein Platzierungsspiel gegen das gleichplatzierte Team von Gruppe I am 27. Jänner. "Ich will diese vier Spiele Vollgas geben und gewinnen", stellte ÖHB-Teamchef Ales Pajovic klar. Lieber wäre der Slowene wohl in der Hauptrunde angetreten, da hätten Portugal, Island und Algerien gewartet - und auch die Chance auf weitere Punkte. Die aber sicherte sich die Schweiz. Die Eidgenossen waren kurzfristig für die von Corona geplagten USA eingesprungen, erwischten die Österreicher damit kalt (25:28) und erleben nun ein kleines Märchen.