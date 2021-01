Umstrittenes Gesetz: Türkei verhängt Werbeverbot gegen Twitter

Istanbul, Ankara – Wegen Verstoßes gegen ein umstrittenes Social-Media-Gesetz hat die Türkei ein Werbeverbot gegen Twitter verhängt. Das Verbot betrifft auch Twitters Live-Video-App Periscope und die Online-Bildpinnwand Pinterest, wie aus einer am Dienstag im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung hervorgeht. Das im Juli beschlossene Gesetz verpflichtet Social-Media-Unternehmen zur Eröffnung von Niederlassungen in der Türkei, was Kritiker als Einfallstor für staatliche Zensur sehen.