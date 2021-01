Alte Songs in neuem Gewand: Girlgroup No Angels steht offenbar vor Comeback

Berlin – Fans der No Angels haben Grund zur Hoffnung: Nach einem Bericht der Bild-Zeitung steht Deutschlands berühmteste Girlgroup vor einem Comeback. Die Musikerinnen, die 2000 aus der Castingshow „Popstars" hervorgingen, planen demnach einen Auftritt in einer großen Fernsehshow und wollen „alle ihre bekannten Songs im aktuellen Sound neu aufnehmen". Ihr Label BMG äußerte sich am Dienstag auf Nachfrage zunächst nicht dazu.

Mit Songs wie „Daylight In Your Eyes" feierten die No Angels in den Nullerjahren riesige Erfolge. Im November hatte BMG bekanntgegeben, den Song-Katalog der No Angels gekauft zu haben. Anschließend wurde die Diskographie in den Streamingdiensten Spotify, Apple Music und Co. veröffentlicht, was bei vielen Fans für Begeisterung sorgte.