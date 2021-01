Hand geriet in Maschine: 26-Jähriger bei Holzarbeiten in Zirl schwer verletzt

Zirl – Mit schweren Verletzungen musste ein 26-Jähriger am Dienstagmorgen in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Wie die Polizei berichtet, bediente der Mann gegen 8.15 Uhr eine Holzaufbereitungsmaschine in einer Zirler Firma. Als sich in der Maschine ein Holzstück verkeilte, versuchte der Mann, es mit der Hand zu entfernen. Dabei geriet er in den Kettenantrieb des Gerätes. (TT.com)