Innsbruck sammelt Sachspenden für Geflüchtete in Bosnien

Innsbruck – Kälte, Matsch und höchstens ein Zeltdach über dem Kopf: So harren Geflüchtete vor den Toren der EU in Bosnien-Herzegowina aus. Die Initiative „SOS Balkanroute“ setzt sich für ein menschenwürdiges Leben geflüchteter Menschen in Südosteuropa ein. Am kommenden Samstag und Sonntag – jeweils von 12 bis 17 Uhr – findet im Würfel vor dem Innsbrucker Landestheater eine weitere Sammelaktion für Flüchtlinge in Bosnien statt.