Gefälschter Onlineshop: 21-Jährige saß in Tirol Internetbetrügern auf

Innsbruck – Opfer von Internetbetrügern wurde kürzlich eine 21-jährige Deutsche, sie erstattete am Montag Anzeige bei der Tiroler Polizei. Durch den Betrug wurden 40 Personen geschädigt, insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.

Wie die Frau den Beamten berichtete, meldete sie sich auf einer Internetseite für Heimarbeit an. Daraufhin wurde ihr ein Job angeboten, der aus dem Wechseln in Kryptowährungen bestand. Konkret sollte sie von vermeintlichen Investoren Geldbeträge auf ihr persönliches Konto erhalten, welche sie über eine bestimmte Seite in Kryptowährung wechseln und auf eine „Wallet“ weiterleiten müsste.