Premier mit Geschick: Conte will auch ohne Renzi im Sattel bleiben

Bis vor dem Juni 2018 war Giuseppe Conte für die Öffentlichkeit in Italien ein Unbekannter. Der eher farblose Professor für Privatrecht tauchte als Kompromisskandidat für den Premierposten einer Regierung aus rechtspopulistischer Lega und Fünf-Sterne-Bewegung auf. Contes Ernennung zum Premier waren monatelange zermürbende Verhandlungen für die Bildung einer tragfähigen Regierung vorausgegangen. Bei seiner Vereidigung betonte er, dass er ein "Anwalt des italienischen Volkes" sein wolle.

14 Monate lang regierten Lega und Fünf Sterne unter Contes Regie. Zwischen den beiden populistischen Parteien war es immer wieder zu gravierenden Divergenzen in der Umsetzung entscheidender Punkte des Regierungsprogramms gekommen, vor allem in Sachen Autonomie, Justizreform, Migrations- und Sicherheitspolitik. Der Streit hatte sich nach den EU-Parlamentswahlen im Mai 2019, aus denen die Lega mit 34 Prozent als stärkste Einzelpartei hervorgegangen war, noch mehr zugespitzt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte ihre Wählerstimmen gegenüber den Parlamentswahlen im März 2018 auf 17 Prozent halbiert.

Im August 2019 erklärte Lega-Chef Matteo Salvini die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung für gescheitert. Sein Ziel, Conte zum Rücktritt und Italien zu vorgezogenen Parlamentswahlen zu drängen, die er zu gewinnen hoffte, ging nicht auf. Conte schaffte es, eine neue Regierungskoalition aus den bisherigen Erzfeinden Fünf Sterne und Sozialdemokraten (PD) auf die Beine zu stellen. Dem Bündnis schloss sich auch die linke Kleinpartei Liberi e Uguali an. Salvinis Lega ging in die Opposition.

Die Fünf-Sterne-Bewegung und die PD einigten sich auf ein Koalitionsprogramm, mit dem sie Italien bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 regieren wollten. Die politischen Anliegen der beiden Parteien sind sich zwar ähnlicher als jene der Ex-Partner Fünf Sterne und Lega, an Konfliktstoff mangelte es jedoch auch in dieser Koalition nicht. Kurz nach Amtsantritt der zweiten Regierung Conte verließ Ex-Premier Matteo Renzi im Oktober 2019 die PD und gründete eine eigene Partei, Italia Viva, die bis zum vergangenen Mittwoch mit zwei Ministerinnen in der Regierung Contes vertreten war.