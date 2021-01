Gut zu wissen: Diese Behauptungen über Corona-Impfstoffe sind falsch

Wenn Sie Fragen haben, einfach an forum@tt.com schicken.

Mikrobiologe Reinhard Würzner von der Medizinischen Universität Innsbruck beantwortet am Mittwoch von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im Chat auf TT.com die Fragen der TT-Leser rund um die Corona-Impfung.

📑 FAKTEN: Menschen, die das behaupten, stützen ihre Argumentation in der Regel auf die vermeintliche Ähnlichkeit zwischen dem sogenannten Spike-Protein des Coronavirus, mit dem der Erreger an menschliche Zellen andockt, und dem körpereigenen Protein namens Syncytin-1.

Bei gebärfähigen Frauen ist Syncytin-1 etwa für die Bildung der Plazenta verantwortlich, über die der Nachwuchs in der Gebärmutter mit Nährstoffen versorgt wird. Die These ist nun: Wenn der Körper nach einer Impfung eine Immunabwehr gegen das Corona-Spike-Protein bildet, weite sich diese Reaktion zugleich auch auf Syncytin-1 aus und verhindere so die Bildung der Plazenta.