Fortpflanzungszwang macht Weibchen zu besseren Männchen

Lausanne – Ein Lausanner Forscherteam hat in Echtzeit beobachtet, wie sich weibliche Pflanzen unter Fortpflanzungsdruck in Zwitter verwandeln. Sie wurden dabei Zeugen der nach eigenen Angaben schnellsten jemals bei Lebewesen dokumentierten Reaktion auf die natürliche Selektion.

Nun entdeckten Forschende um den Evolutionsbiologen John Pannell in einem Experiment mit dem Einjährigen Bingelkraut, dass weibliche Pflanzen relativ rasch zusätzlich die Rolle des Männchens übernehmen können. Das berichten sie im Fachmagazin Current Biology.

Für ihren Feldversuch pflanzte das Team die Samen des in Europa weitverbreiteten Unkrauts. An manchen Stellen ließen sie beide Geschlechter nebeneinander gedeihen, an andere rupften sie die männlichen Pflanzen aus. Resultat: Auf dem "männchenfreien" Feld entstanden Zwitter, die sich daraufhin nicht nur eigenständig fortpflanzen konnten, sondern auch Pollen verbreiteten, um die Eizellen anderer weiblicher Pflanzen zu befruchten.