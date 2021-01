Frau in Ägypten wegen angeblich "unzüchtiger" Cupcakes festgenommen

Kairo – Ägyptische Behörden haben vorübergehend eine Frau festgenommen, nachdem sie für eine Geburtstagsfeier angeblich "unzüchtige" Cupcakes gebacken hatte. Die Gebäckstücke waren mit Verzierungen in Form von Genitalien dekoriert, wie ägyptische Medien berichteten. Bilder der Cupcakes lösten in den sozialen Medien eine Debatte aus.

Sie wurden den Medien zufolge bei einer Feier in einem angesehenen Sportclub in der Hauptstadt Kairo serviert. Die Konditorin sei am Montag gegen eine Kaution von 5.000 ägyptischen Pfund (etwa 260 Euro) wieder freigelassen worden.