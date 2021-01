Mönchengladbach nach 1:0-Sieg gegen Bremen vorerst Sechster

Denis Zakaria (l.) im Zweikampf mit Marco Friedl. © INA FASSBENDER

Mönchengladbach – Borussia Mönchengladbach hat sich zumindest für kurze Zeit in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Rang sechs nach vor gearbeitet. Das Team von Trainer Marco Rose feierte zum Auftakt der 17. Runde am Dienstagabend zu Hause gegen Werder Bremen einen schmeichelhaften 1:0-Sieg und setzte damit seinen positiven Trend der letzten Wochen fort. Viermal in Folge gab es für Stefan Lainer, Hannes Wolf und Co. keine Niederlage, gleich dreimal schaute dabei ein Sieg heraus.

Jenen in Gladbach fixierte Nico Elvedi in der 66. Minute, es war der erste Liga-Saisontreffer des 24-jährigen Schweizers. Lainer war über die volle Distanz im Einsatz, Wolf bis zur 85. Minute. Bei den Bremern spielte Abwehrspieler Marco Friedl durch, Romano Schmid wurde in der 74. Minute ausgetauscht.

Dem 20-jährigen ÖFB-U21-Teamspieler wäre beinahe in der 27. Minute ein sehenswerter Führungstreffer geglückt, Gladbach-Tormann Yann Sommer konnte einen Volleyschuss aber aus dem Kreuzeck fischen. Auch in der 87. Minute hatte Gladbach Glück - da bei einem Stangenschuss des für Schmid eingewechselten Milot Rashica. Die auf Rang zwölf liegenden Bremer haben nur zwei ihrer jüngsten 14 Partien gewonnen.

Bei den Gladbachern fehlte Breel Embolo, der wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzordnung aus dem Kader gestrichen wurde. "Es ist völlig sinnfrei, am Samstagabend um 2.30 in der Pandemiezeit als Person der Öffentlichkeit mit dem Kumpel zu einem anderen Freund zu fahren. Schon in dem Moment habe ich eine Corona-Regel gebrochen", sagte Rose gegenüber Sky. Rose hatte mit Embolo wegen des Vorfalls telefoniert. "Er hat uns glaubwürdig versichert, dass er kein Teil irgendeiner Party war", sagte der Ex-Salzburg-Trainer. Dies wäre für Rose auch ein Unding. "Eine Party zu feiern in diesen Zeiten, wäre ein erheblicher Unterschied."

