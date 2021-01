Eine Dachlawine beschädigte am Montag in der Innsbrucker Colingasse vier abgestellte Pkw.

Innsbruck – Dass von oben nicht immer nur alles Gute kommt, diese Erfahrung haben vier Autobesitzer am späten Montagnachmittag in Innsbruck machen müssen. Wie berichtet, hat in der Colingasse eine Dachlawine die Fahrzeuge teilweise erheblich beschädigt, die genaue Schadenssumme ist noch unbekannt.