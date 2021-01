Ein Todesopfer und 14 Verletzte nach Brand in Berliner Pflegeheim

Berlin – Bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Berlin-Kladow sind ein Mensch getötet und 14 verletzt worden. Die Brandursache ist unklar. Auch die Identität des Todesopfers stand Mittwochfrüh noch nicht fest. "Der Körper war komplett verkohlt", sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einrichtung war nach dem Brand am Dienstagabend laut Polizei vorerst evakuiert worden – etwa 15 Betroffene wurden nach dem Schock von einem Notfallseelsorger betreut. Rund 140 Rettungskräfte waren im Einsatz.