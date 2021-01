Stärke 4,5: Erdbeben in der Steiermark in weiten Teilen Österreichs spürbar

Admont – Gegen 8.30 Uhr bebte am Mittwoch in der Obersteiermark die Erde. Das Epizentrum lag etwa sechs Kilometer westlich von Admont im Bezirk Liezen und in etwa acht Kilometern Tiefe, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auf ihrer Website berichtete.

Ein Beben dieser Stärke kommt in Österreich nur etwa alle vier bis fünf Jahre vor. Es dürfte in weiten Teilen Österreichs gespürt worden sein, dennoch waren die Bewegungen beispielsweise in Graz nicht so stark zu bemerken wie beim Beben Ende Dezember in Kroatien. Das lag wohl an der eher geringen Tiefe von acht Kilometern, schilderte die Erdbeben-Expertin der ZAMG, Fee-Alexandra Rodler, im APA-Gespräch. Ihr zufolge gab es zunächst keine Meldungen über Gebäudeschäden, diese seien aber bei dieser Stärke durchaus denkbar – etwa Haarrisse oder abbröckelnder Putz. (TT.com, APA)