Unmenschliche Zustände auf Lesbos: „Das Allerschlimmste ist die Kälte"

Lesbos, Wien – 7500 Menschen, ein Drittel davon Kinder, harren bei Nachttemperaturen unter Null in ungeheizten Zelten aus. Sie dürfen nicht selber kochen und nur einmal pro Woche in begrenzter Zahl das Areal verlassen. Drei Helferinnen, die sich derzeit vor Ort befinden, berichteten am Dienstag in einer von der österreichischen Organisation B4HP (Bridges for Hope and Peace) arrangierten Videokonferenz über katastrophale Zustände im Lager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos.