Joe Biden will in den USA Versöhner in schwierigen Zeiten sein

Mit 78 Jahren tritt der Demokrat Biden damit am Mittwoch in beispiellosen Krisenzeiten das mächtigste Amt der Welt an. Illusionen über den Zustand seines Landes hat sich der frühere Vizepräsident ohnehin nie gemacht: Den Wahlkampf gegen Trump hatte er zur "Schlacht um die Seele der Nation" ausgerufen. Und auch, wenn der Politik-Veteran sich stets optimistisch zeigte, die verfeindeten Lager versöhnen zu können: "Naiv" sei er nicht, betonte er mehrfach.