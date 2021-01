Tiroler Eishockey-Talent Ludin kehrt aus Deutschland zu den Haien zurück

Luis Ludin ist künftig wieder für den HCI am Schläger.

Der HC Innsbruck gab am Mittwoch die Verpflichtung von Luis Ludin bekannt. Der 19-jährige Tiroler kehrt nach einem Kurzengagement in seine Heimat zurück. Der Stürmer absolvierte in der laufenden Saison für den Tabellenzweiten der DEL2, den EHC Freiburg, 19 Partien.