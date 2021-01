Schwerer Sturz von Ortlieb überschattete Damen-Training in Crans Montana

Nina Ortlieb kam in Crans Montana zu Sturz und verletzte sich am rechten Knie.

Crans Montana – Das erste Training für die Weltcup-Abfahrt der Damen in Crans Montana ist von einem schweren Sturz der Vorarlbergerin Nina Ortlieb überschattet worden. Die 24-Jährige, die im Vorjahr in der Schweiz Dritte geworden war, verletzte sich am rechten Knie und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte. Da Ortlieb mit dem Helikopter geborgen werden musste, war das Training für rund 45 Minuten unterbrochen. (APA)