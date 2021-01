Prozess um Mordversuch: Stichopfer gab Angeklagtem die Hand

Das Stichopfer glaubt nicht an Mordvorsatz. © Fellner Reinhard

Innsbruck – War es Mordversuch oder ein unglücklicher Stich bei einer Messerfuchtelei? Mit dieser Frage müssen sich am heutigen Mittwoch die Geschworenen am Innsbrucker Landesgericht beschäftigen. Angeklagt ist ein 34-jähriger Tischler, der mit polnischen Landsleuten im Zillertal mit der Herstellung von Fertighäusern beschäftigt war.

Am 4. Juli vergangenen Jahres hatte der Tischlertrupp nach getaner Arbeit dem Alkohol rege zugesprochen. Wodka und Bier in rauen Mengen war geflossen. Als dann alle in der Unterkunft in Fügen angekommen waren, kam es zwischen dem heute Angeklagten und seinem Vorarbeiter zu einem heftigen Streit. Der Vorarbeiter soll den 34-Jährigen erst in den Rücken getreten und dann durch massive Faustschläge Brüche im Gesicht zugefügt haben. Als der Angeklagte dann in die Unterkunft gekommen war, um sein Gesicht zu waschen, soll er von weiteren Kollegen beschimpft und nach seiner Version bedrängt worden sein. Darauf habe er erst zu einem Schneebesen gegriffen, um sich zu verteidigen. Dann habe er nach einem Küchenmesser mit 22 Zentimetern Klingenlänge gefasst, welches letztlich in den Bauch eines nahestehenden Arbeiters gestochen wurde.

Vor den Geschworenen beteuerte der Angeklagte, dass er in keiner Weise die Absicht gehabt hätte, den Kollegen zu töten und änderte seine Verantwortung sogar dahingehend, dass er nicht mehr glaube, selbst überhaupt zugestochen zu haben. Da alle Zeugen nach der Tat aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht einvernahmefähig gewesen waren, wurden deren Aussagen mit Spannung erwartet. Keiner der extra angereisten Polen konnte sich jedoch noch klar an die Tatabläufe erinnern. Einer sprach sogar von einem Filmriss.

„Er hatte sicher nie die Absicht, mich zu töten“

Das Opfer erläuterte vor Richterin Helga Moser zudem, dass für ihn der Stich völlig unerwartet gekommen war, er diesen erst durch ein Wärmegefühl am Bauch bemerkt hatte und die Tat nicht zum Angeklagten passe: „Er ist doch sonst so ein ruhiger Mensch. Er hatte sicher nie die Absicht, mich zu töten. Das könnte er nicht einmal.“ Am Ende der Vernehmung schüttelte das Opfer dem Angeklagten die Hand und klopfte ihm tröstend auf die Schulter. Er hatte zuvor jeglichen Schmerzensgeldanspruch abgelehnt.

Die medizinische Sachverständige führte jedoch aus, dass das Opfer geradezu unglaubliches Glück gehabt hatte, war das Messer doch zehn Zentimeter in den Bauchraum eingedrungen und nur haarscharf an lebenswichtigen Organen vorbeigeglitten. So war die Verletzung zwar an sich lebensbedrohend, das Opfer wurde durch den Stich aber nicht konkret lebensgefährlich verletzt.