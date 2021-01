Gut zu wissen: Was bei der Reiseplanung für den Sommer 2021 zu beachten ist

Innsbruck – Endlich wieder richtig Urlaub machen – das haben sich für 2021 wohl viele vorgenommen. Nachdem im vergangenen Jahr die eine oder andere geplante Reise coronabedingt ins Wasser fiel, haben viele Menschen ihre Hoffnungen auf den Sommer 2021 gesetzt. Durch die Covid-Impfung ist ein Ende der Reisebeschränkungen zumindest in Reichweite gerückt. Doch noch überlagern die Risiken der Pandemie die Vorfreude – und machen die Planung schwierig.

Andererseits steht zu befürchten, dass alle weg wollen, sobald das Reisen wieder ohne größere Einschränkungen möglich ist. Es droht ein Ansturm auf die beliebten Urlaubsregionen. Verständlich, wer sich da schon früh sein Zimmer im Lieblingshotel sichern will. Wie also am besten vorgehen bei der Reiseplanung? Die wichtigsten Aspekte, die es zu beachten gilt: