Das schönste am Wintersport: Der J.F. Park Podcast auf TT.com

J.F. Park liebt Wintersport in all seinen Facetten. Aber was wäre Skifahren ohne den anschließenden Schuhwechsel? Der Akt, der traditionell auf gefrorenem Schotter nach Halt am Kofferraum suchend ausgeführt wird und in intensiven Erlösungsgefühlen mündet, macht den ganzen Aufwand doch erst so richtig sinnvoll.