Diebe stahlen in Innsbruck Schneepflug und beschädigten Auto

Innsbruck – Einen Schneepflug haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck gestohlen, berichtet die Polizei. Das Diebesgut war an einem Auto montiert, welches gegenüber der Jugendherberge in der Reichenauer Straße geparkt war. Zudem drückten die Täter eine Fensterscheibe des Wagens gewaltsam nach unten und beschädigten sie dadurch.