Katze im Internet bestellt: Betrüger zogen Tirolerin Geld aus der Tasche

Reith bei Seefeld – Betrügern saß kürzlich eine 47-Jährige in Reith bei Seefeld auf, berichtet die Polizei. Am 9. Jänner bestellte die Frau über ein Tier-Inserat auf einer Internetplattform eine Katze aus Polen. Diese kam jedoch nie an, stattdessen folgten immer mehr Rechnungen.